YESS KRISTIANSAND TIL BEST WESTERN

Yess Hotel Kristiansand går inn i Best Western Hotels & Resorts’ voksende hotellportefølje i Skandinavia. Hotellet blir en del av brandet Sure Hotel Collection by Best Western.

Hotellet, som har 67 moderne og komfortable rom, ligger sentralt i den hyggelige hovedgaten i Kristiansand.

– Best Western passer godt til vårt hotell, ettersom vi er veldig opptatt av å beholde Yess som et selvstendig konsept og varemerke. Samtidig ser vi verdien av å inngå i et globalt brand, og dermed kunne tilby våre gjester et attraktivt loyalitetsprogram, sier hotellets daglig leder, Anna Markussen.

Yess Hotel Kristiansand har fokus på komfort og nærværende vertskap.

– Vi er glade for å ønske Anna og hennes team velkommen i familien. Det er ingen tvil om at dette hotellet drives ambisiøst og med utgangspunkt i en god gjesteopplevelse. Med det samme man kommer inn, merker man tydelig den positive og imøtekommende atmosfæren som mange gjester roser hotellet for, sier Søren Nystrøm, Country Manager for Best Western Hotels & Resorts i Norge.